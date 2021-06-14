İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
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İlişkisi hakkında ilk kez konuştu

İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Emir Sarıgül Buket Aydın'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Ünlü iş insanı, Buket Aydın ile yeniden ilişkilerinin başladığını açıkladı.

Magazin Burada'nın haberine göre; Eski Galatasaray yöneticisi, iş insanı Emir Sarıgül "Evliliğim bitikten sonra tek ilişkim Buket hanımla olmuştur. Tekrar bir araya gelip konustugumuzda ilişkimize "birbirimize olan sevgimiz ve saygımız" bitmediği için yeniden başlama kararı aldık. Niyetimiz ciddi önümüzde güzel bir yol var. Yaptığınız haber ve yorumlarda bu hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum." sözlerini dile getirdi.

İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
İlişkisi hakkında ilk kez konuştu

Kaynak: Snob Magazin

'Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim' diyen Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
"Emir Bey'in barışma tekliflerini kabul etmeyeceğim" diyen Buket Aydın, Emir Sarıgül'le görüntülendi
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