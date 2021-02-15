İlişkilerine bir şans daha verdiler! Kartalkaya'da el ele görüntülendiler
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İlişkilerine bir şans daha verdiler! Kartalkaya'da el ele görüntülendiler

15.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:50
İlişkilerine bir şans daha verdiler! Kartalkaya'da el ele görüntülendiler

Geçtiğimiz ay ayrılan müzisyen Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde barıştı. Ünlü çift, Sevgililer Günü'nü Kartalkaya'da geçirdi. İşte o kareler...

Snob Magazin'in haberine göre; Merhum Mehmet Sabancı'nın oğlu DJ Faruk Sabancı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü spiker aşkı Dilay Korkmaz ile Kartalkaya'da geçirdi.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Ocak ayında ayrılan Sabancı ve Korkmaz'ın ilişkilerine bir şans daha verdikleri öğrenildi.

EL ELE POZ VERDİLER

Karlar altında romantik bir hafta sonu geçiren ikili, objektiflere el ele poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Snob Magazin

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