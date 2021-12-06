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İlişkileri sona erdi! İşte ayrılık gerekçesi

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İlişkileri sona erdi! İşte ayrılık gerekçesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile model sevgilisi Anwar Hadid, birlikteliklerini noktaladı. Çiftin ayrılık nedeni şaşırttı. İşte detaylar...

İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın (26) podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid (22) ile ilişkisini sonlandırdığı öne sürüldü.

KARİYERLERİ AĞIR BASTI

The Sun'da yer alan habere göre; Lipa ve Hadid'in kariyerlerine odaklanmak için bir süredir görüşmediği aktarıldı. İddialara göre; çift, son 1.5 ayda hiç bir araya gelmedi.

Dua Lipa'nın Londra ve Los Angeles'ta albüm kayıtlarına devam ettiği belirtilirken, Anwar Hadid'in ise köpekleri Dexter ile New York'ta kaldığı kaydedildi.

"KRİZ YAŞIYORLAR"

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Lipa ve Hadid'e yakın bir kaynak, "İkisi de ilişkilerine ara verme fikrini konuşuyor. İlişkileri şu an krizden geçiyor ve sallantıda." dedi.

Dua Lipa ve Anwar Hadid, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İlişkileri sona erdi! İşte ayrılık gerekçesi

İlişkileri sona erdi! İşte ayrılık gerekçesi

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