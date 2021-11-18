İlişkileri kısa sürdü! Resmen ayrıldılar

AYDIN (Snob Magazin) - Geçtiğimiz aylarda Can Aydın'dan sessiz sedasız ayrılan Bestemsu Özdemir (30), ünlü şef Yağız İzgül (44) ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

İkili, geçtiğimiz haftalarda Levent'te bir mekana girerken görüntülenmişti.

Önceki akşam bir galada boy gösteren Bestemsu Özdemir, Yağız İzgül'den ayrıldığını açıkladı.

Güzel oyuncu, "Tanışma aşamasındanken ayrıldık. Bazen öyle olması gerekir. Dilerim kendisinin yolu açık olur" diyerek şaşırttı.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.