Talihsiz Kadın, 3 Yıldır İlişki Yaşadığı Kişi Tarafından Sokak Ortasında Öldürüldü

Kayseri'de Halit Ç. (59), 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Ç., 38 NS 398 plakalı otomobiliyle 3 yıldır birlikte olduğu Serpil Yıldız'ın yanına geldi. Aracından inen Halit Ç., yanındaki av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Halit Ç. ise Argıncık Kayabaşı Mahallesi 110. Sokak'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Halit Ç.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdüğü belirtildi.