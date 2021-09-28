İLİŞKİ VAADİYLE BULUŞTUĞU KADININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP, GASBEDİLDİ - Haberler
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İLİŞKİ VAADİYLE BULUŞTUĞU KADININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP, GASBEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da M.A. (23), 'ilişki' vaadiyle buluştuğu Deniz A.'nın (42) eve gelen sevgilisi İsmail Ç. (37) tarafından dövülüp, cep telefonu gasbedildi.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da M.A. (23), 'ilişki' vaadiyle buluştuğu Deniz A.'nın (42) eve gelen sevgilisi İsmail Ç. (37) tarafından dövülüp, cep telefonu gasbedildi. Evden kaçan M.A.'nın şikayeti üzerine Deniz A. ile sevgilisi İsmail Ç., yakalandı.

Olay, 19 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A., internetten tanıştığı Deniz A. ile 400 lira karşılığında ilişkiye için anlaştı. M.A. ile Deniz A.'nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. geldi. Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.'yı tehdit ederek cep telefonunu aldı. M.A., bir süre sonra evden kaçtı. M.A.'nın emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ARANIYORLARMIŞ

Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.'yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasbettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi. Adresleri belirlenen Deniz A. ile İsmail Ç., polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İLİŞKİ VAADİYLE BULUŞTUĞU KADININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP, GASBEDİLDİ

İLİŞKİ VAADİYLE BULUŞTUĞU KADININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP, GASBEDİLDİ

İLİŞKİ VAADİYLE BULUŞTUĞU KADININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP, GASBEDİLDİ

İLİŞKİ VAADİYLE BULUŞTUĞU KADININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP, GASBEDİLDİ
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Haber: İLİŞKİ VAADİYLE BULUŞTUĞU KADININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP, GASBEDİLDİ - Haberler
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