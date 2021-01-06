İlişki bahanesiyle rehin aldıkları Iraklının parasını gasbeden 3 kişi yakalandı
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İlişki bahanesiyle rehin aldıkları Iraklının parasını gasbeden 3 kişi yakalandı

06.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:38
İlişki bahanesiyle rehin aldıkları Iraklının parasını gasbeden 3 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da yabancı uyruklu kadın, ilişkiye girme bahanesiyle kandırdığı Iraklı Nabeel Awad Jasim A.H.'yi (72) villaya götürdü.

AFYONKARAHİSAR'da yabancı uyruklu kadın, ilişkiye girme bahanesiyle kandırdığı Iraklı Nabeel Awad Jasim A.H.'yi (72) villaya götürdü. Burada kadın ve suç ortağı yabancı uyruklu 3 kişi, Nabeel Awad Jasim A.H.'yi plastik kelepçeyle bağlayıp, ağzını bezle kapatarak rehin aldı ve oğlundan fidye istedi. Oğlunun fidye vermeyi reddetmesi üzerine adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler, 41 bin dolar ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. 7 saatlik esaretten kendi imkanıyla kurtulan Nabeel Awad Jasim A.H.'nin ihbarı üzerine takibe alınan 4 şüpheliden 3'ü yakalanıp, tutuklandı.

İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde 27 Kasım'da meydana gelen olayda, Irak uyruklu Nabeel Awad Jasim A.H., iddiaya göre telefonda görüştüğü Shurooq Khudhaır A. (40) adlı kadınla cinsel ilişkiye girmek için bir villaya gitti. Nabeel Awad Jasim A.H. ile Shurooq Khudhaır A., villanın alt katında bulunduğu sırada üst kattan Ahmed Sabah A. (29), Bryar Amın Khudıda H. (24) ve Y.R.A.A. (23) adlı 3 erkek yanlarına geldi. İddiaya göre 3 erkek, Nabeel Awad Jasim A.H.'yi darbederek, ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, ağzını çarşafla kapatarak, alıkoydu. 4 şüpheli, Nabeel Awad Jasim A.H.'nin Irak'taki oğlunu cep telefonuyla görüntülü arayarak 10 bin dolar fidye istedi. Nabeel Awad Jasim A.H.'nin oğlu fidye vermeyeceğini söyleyince, şüpheliler adamın cep telefonu ile üzerinde bulunan ev, çelik kasa anahtarı ile pasaportunu gasbetti. 4 kişi daha sonra Nabeel Awad Jasim A.H.'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine gitti.

7 SAAT SONRA KURTULDUEve girip kasayı açan şüpheliler, 41 bin dolar ile 250 bin Irak Dinarı çaldı. Villaya geri gelen şüpheliler sonrasında Nabeel Awad Jasim A.H.'den otomobilini de aldı ve olay yerini terk etti. 4 kişinin olay yerinde bırakıp gittiği Nabeel Awad Jasim A.H. ise plastik kelepçeden kendi imkanlarıyla kurtuldu. 7 saatlik esaretin ardından villadan çıkan Nabeel Awad Jasim A.H., karayoluna gelerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekiler yardımıyla taksiyle evine gidip, kasayı kontrol eden Nabeel Awad Jasim A.H., paraların yerinde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.3 ŞÜPHELİ YAKALANDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. 4 kişi Nabeel Awad Jasim A.H.'nin aracı ile kaçarken takibe alındı. Ekipler otomobilin İstanbul'da terk edildiğini belirledi. Şüphelilerin başka bir araç ile Afyonkarahisar'a geri geldiği tespit edildi.

Polis ekipleri, 4 Ocak günü kentteki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Shurooq Khudhaır A., Ahmed Sabah A. ve Bryar Amın Khudıda H. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.R.A.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlişki bahanesiyle rehin aldıkları Iraklının parasını gasbeden 3 kişi yakalandı
İlişki bahanesiyle rehin aldıkları Iraklının parasını gasbeden 3 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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