İlimizden Ayrılan Komutanlara Sayın Valimizin Ev Sahipliğinde Veda Yemeği Düzenlendi

İlimizde görev yaparken görev yerleri değişen Deniz Eğitim ve Öğretim (Garnizon) Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Levent Refik Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ümit İlbayı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Alb.

İlimizde görev yaparken görev yerleri değişen Deniz Eğitim ve Öğretim (Garnizon) Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Levent Refik Tezcan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ümit İlbayı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Alb. Haluk Saygılı'ya, Vali Seddar Yavuz'un ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi. Maide Restaurant'da düzenlenen veda yemeğine; Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim (Garnizon) Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Levent Refik Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ümit İlbayı ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Alb. Haluk Saygılı katıldı. Görev yerleri değişen komutanlarımızla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, kendilerine şehrimize ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ederek, yeni görevlerinin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Gerçekleşen veda yemeğinin ardından Vali Seddar Yavuz, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte günün anısına toplu fotoğraf çekildi.

Kaynak: Habermetre