İlimizde Yürütülen Karayolları, Çevre, DSİ ve İl Özel İdare Yatırımları Değerlendirildi

İlimizde Yürütülen Karayolları, Çevre, DSİ ve İl Özel İdare Yatırımları Değerlendirildiİlimizde yürütülen Karayolları, Çevre, DSİ ve Özel İdare yatırımları Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'ın katıldığı toplantıda değerlendirildi. Toplantının ardından karayolları tarafından yürütülen, Mithatpaşa tünelleri, Kilimli sahil yolu ve Beycuma yolundaki çalışmalar sahada incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

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