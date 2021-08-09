İLİM VE BİLİM BULUŞTU: KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ ANTAKYA BİLİM MERKEZİNDE

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın gençlerin eğitim ve gelişimlerine verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya'nın ilk Bilim Merkezi olan Antakya Bilim Merkezi;

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın gençlerin eğitim ve gelişimlerine verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya'nın ilk Bilim Merkezi olan Antakya Bilim Merkezi; bilimsel sergileri, robotik kodlama, astronomi, teleskopla Güneş gözlemi, akıl-zeka oyunları ve planetaryumu ile ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Antakya'yı bilimin de merkezi yapma yolunda önemli bir yatırım olan ve ziyaretçilerine uygulamalı öğrenme imkanı sunan Antakya Bilim Merkezi, kuran kursu öğrencilerini pandemi koşullarına uygun olarak bilim merkezinde ağırladı. Hacı Nimet Parlar Cami Kuran Kursu'ndan gelen 30 öğrenciyi misafir eden bilim merkezi ilim ve bilimi buluşturmanın sevincini yaşadı.

Öğrencilere temel düzeyde robotik kodlama, astronomi ve akıl-zeka oyunları eğitimi veren Antakya Bilim Merkezi her kesimden daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi :

09 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre