İliç kaymakamından köylere ziyaret
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İliç kaymakamından köylere ziyaret

İliç kaymakamından köylere ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Sarıkonak ve Bağlıca köylerini ziyaret etti.

Erzincan'ın İliç ilçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Sarıkonak ve Bağlıca köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu'nu muhtarlar ve vatandaşlar karşıladı. Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Kaptanoğlu, köylerin genel durumu hakkında bilgi alarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Köylerin temel sorunlarını yerinde inceleyen kaymakam belirlenen sorunların ilgili kurumlarca takibinin sağlanacağını belirtti.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu'nun köy ziyaretlerine İlçe Jandarma Komutanı Serden Güler, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür vekili Bilal Çelik'te katıldı. - ERZİNCAN

İliç kaymakamından köylere ziyaret
İliç kaymakamından köylere ziyaret
İliç kaymakamından köylere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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