Uzun süredir kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'in sağlık durumu son aylarda kötüye gitmişti. Peki, İlhan Şeşen neden öldü? Hastalığı neydi? Son dönemde sağlık durumu hakkında endişe verici açıklamalar yapılan sanatçının yaşamını yitirdiği haberi, müzik camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. İlhan Şeşen öldü mü? sorusu kısa sürede gündeme oturdu. Sanatçının ailesi tarafından da resmi bir açıklama yapıldı. Peki, İlhan Şeşen öldü mü? İlhan Şeşen neden öldü, hastalığı neydi?

İLHAN ŞEŞEN ÖLDÜ MÜ?

Müzik dünyasında derin izler bırakan İlhan Şeşen, bugün 76 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerine ve sanat camiasına acı haberi ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada, "Canımız İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Anısını ve şarkılarını sonsuza dek yaşatacağız," ifadelerine yer verildi.

İLHAN ŞEŞEN HASTALIĞI NEYDİ?

2023 yılında kendisine akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Uzun süre tedavi gören sanatçının sağlık durumu zamanla kötüleşti. Son haftalarda tedaviye yanıt vermemeye başlayan Şeşen'in doktorları, tedavinin tükendiğini açıklamıştı. Bu durum, hayranlarını endişeye sürüklemişti.

Usta sanatçıdan kötü haber geldi. Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ailesi şu mesajı paylaştı: