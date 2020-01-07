Ilgın Ziraat Odası'nın imza kampanyası

07.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:56

Pancar kotasını eksik yatıran ve cezai işlem gören çiftçiler için Ilgın Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde imza kampanyası başlatıldı.

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara yaptığı açıklamada, mevsim şartları nedeni ile verim düşüklüğünden dolayı kota bedelini eksik yatıran ve cezai işlem gören 697 pancar ekicisi olduğunu söyledi.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ilgın Şeker Fabrikası, 2019 yılı pancar alım sezonunda, fabrikaya şeker pancarı üreten çiftçilerimiz mevsim şartları ve verim düşüklülüğü nedeniyle A kotasını eksik yatırarak cezai işleme maruz kalan 697 çiftçimiz bulunmaktadır. Bu çiftçilerimiz yaklaşık 2 milyon gibi bir ceza ile karşı karşıya kalmış bulunmaktalar. Bizim çiftçimiz üretmeye aşık bir çiftçidir. İmkansızlıklar sebebiyle cezai işlemle maruz kalmıştır. Biz bölge milletvekillerimizden, siyasilerden ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bu konuda yardım istemekteyiz. Tüm çiftçilerimizi ve bölge halkımızı cuma günü mesai bitimine kadar kampanyamıza imzaları ile destek vermeleri için odamıza davet ediyorum."

Kara, açıklamasının ardından ilk imzayı atarak kampanyayı başlattı.

Kaynak: AA