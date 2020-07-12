Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
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Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı

Konya'nın Ilgın ilçesi Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bir vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışmasının ardından görevinden alındı. Valilik kararınca, Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirildiği açıklandı.

Vatandaşa
12.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:23

Konya Valiliği, Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu'nun Valilik emrine alındığını ve Vali Yardımcısı Mehmet Aydın'ın geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bir vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye sert çıkışmıştı.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerinin ruhsatlandırdığı alandaki çalışmalara engel olan Ilgın ilçesi Çavuşçugöl Mahallesi'nin bir kısım sakinleri, 11 Temmuz 2020 sabahı tedbir alan kolluk kuvvetlerine mukavemet göstererek iki kolluk personelini yaralamıştır. 11 Temmuz 2020 günü öğleden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu mahalle sakinleri ile toplantı yapmış, toplantı esnasında mahalle sakinlerinden bazıları topluluğu galeyana getirerek devlet temsilcisine gösterilmemesi gereken tavır ve sözler sarf etmişlerdir. Bu tahrikler karşısında istenmeyen bir söz Kaymakam Kadiroğlu tarafından sarf edilmiştir. Toplulukta kolluk kuvvetlerine mukavemet eden, Kaymakam Kadiroğlu'na karşı tahrikte bulunan ve hakaret edenlerle ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır. İstenmeyen bu hadiseden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alınmıştır. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde, açılması planlanan kömür ocağı için tarlalarının kamulaştırılmasına karşı çıkan mahalle sakinleri karayolunu trafiğe kapatmıştı. Eylemlerini sonlandırmaları için bölge halkıyla görüşmeye gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bir vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışmıştı.

Kaynak: İHA

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