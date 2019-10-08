Ilgın kaplıcalarında kış sezonu indirimi

08.10.2019 12:08

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Ilgın kaplıcalarındaki bazı otellerde konaklama ücretlerinde kış sezonu indirimine gidildiğini bildirdi.



Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgın Belediyesi Termal Tesislerinde bazı otellerinde konaklama fiyatlarında yüzde 20 ila 30 arasında indirim uygulanacağını söyledi.



Ilgın kaplıcalarında yaz sezonunda yüzde 90'lara varan bir doluluk oranına ulaştıklarını belirten Ertaş, şunları kaydetti:

"Kış sezonunun gelmesi nedeniyle biraz daha indirim yaparak kaplıcamızı bir yıl boyunca çalışır, üretir ve hizmet yapan sisteme getirmek istiyoruz. Bu kapsamda arkadaşlarımız kış tarifesi uygulamasına geçti. Sahib Ata Termal otelimizide yakın bir zamanda oda kış sezonu uygulamasına geçecek. Şimdilik A-B Blok, Santral ve Apart otellerde indirim uygulaması başladı. Biz hemşerilerimizi Ilgın kaplıcalarına bekliyoruz. Konya merkez ve çevre ilçelerden misafirlerimizin sayısı artmaya başladı. Önümüzdeki yıl tesislerimizin kapasitesini artırarak, yeni binalar yaparak biz bu yolda iddialı olduğumuzu ve bunu da başaracağımızı göstereceğiz."

Kaynak: AA