Ilgın'da zabıta denetimleri devam ediyor
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Ilgın'da zabıta denetimleri devam ediyor

Ilgın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede hizmet veren iş yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Ilgın'da zabıta denetimleri devam ediyor
18.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:25

Ilgın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede hizmet veren iş yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren farklı iş kollarındaki işletmeleri maske, mesafe, hijyen kuralları, ruhsat, genel temizlik, fiyat tarifeleri ve kaldırım işgalleri konusunda denetledi.

Kural ihlali yapan iş yerleri, eksiklerini ve hatalarını gidermeleri açısından uyarıldı ve verilen süre sonunda yapılacak kontrollerde aynı hatalar tekrarlanıp yapılan uyarılar dikkate alınmamışsa yasal işlemlerin başlatılacağı konusunda bilgilendirildi.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha da çok dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından dolayı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için tüm denetimleri eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. Ilgın Belediyesi olarak bu denetimlere ara vermeden devam edeceğiz. Yapılan denetimlerde kurallara uyan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ramazan Koç
Ramazan Koç
AA Editörü
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