Ilgın'da Maden İş Sendikası Genel Kurulu

Ilgın ilçesinde Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Çetin, güven tazeledi.

Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, güven tazeleyerek ikinci kez başkanlığa seçildi.

Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel Konferans ve Kongre Salonunda gerçekleşen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sendikacılığın şerefli bir meslek olduğunu belirten Çetin, "Biz arkadaşlarımızla bu yola dava anlayışıyla çıktık. Yaradanın takdiri siz değerli delegelerin desteği ve teveccühü ile 2014 yılında göreve geldik. Şahsımın sendikamız ile bağı bilirsiniz yaklaşık 15 yıl geriye dayanmaktadır. 15 yıldır da bu camiaya her alanda hizmet etmekten gurur duydum. Ömür boyu da bu gururla yaşayacağım." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçim sonrası yönetim kurulu, Hüseyin Gürbüz, Recep Kurt, Ali Aydın Karabicioğlu, Özer Özcan, Kamil Elçi, Hümmet Demiş, Meryem Gün, Hakan Kıyak, Selahattin Uçar'dan oluştu.

Kongreye, Belediye Başkanı Mehmet Karahan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda madenci katıldı.