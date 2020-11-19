Ilgın'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ilgın'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

19.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:06
Ilgın'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Abdil Çakıroğlu (56) idaresindeki 42 UV 936 plakalı buğday yüklü tır, Ilgın İlçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası tırın dorsesindeki tonlarca buğdayın yola savrulması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Buğdayların toplanması ve tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

İlgili Haberler

Saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Pamuk yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, tonlarca buğday yola saçıldı
Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı, tonlarca buğday yola saçıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Cansu Dere Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Ozan Kabak Deniz Türüç Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ilgın'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 16:11:48. #1.15#
title