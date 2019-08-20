Ilgın 8. Voleybol Turnuvası

20.08.2019 09:34

Ilgın Belediyesinin geleneksel voleybol turnuvası başladı.

Kapalı Spor Salonu'nda bu yıl sekizincisi düzenlenen voleybol turnuvasında konuşan Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte hareketsizliğin artması ve bunun sonucunda başta obezite olmak üzere, şeker, tansiyon ve benzeri hastalıkların arttığı, bu nedenle de devlet olarak isteğimiz, herkesin özellikle de gençlerimizin bir spor aktivitesi ile uğraşmasıdır. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum ve sakatlamadan kazasız bir turnuva geçirmelerini temenni ediyorum."

Spora ve sporcuya olan desteklerinin her yıl daha da artarak devam edeceğine vurgu yapan Belediyi Başkanı Yalçın Ertaş da, "Turnuvamızda 7 takım 15 maç yapacak, turnuvamız inşallah herhangi bir sakatlık olmadan kazasız bir şekilde tamamlanacak. Ilgın Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz önümüzde ki yıllarda da artarak devam edecek. Bu amaçla Ilgın Belediye Spor bünyesinde değişik branşlar açarak daha çok gencimizi sporla buluşturacağız. Spor sayesinde gençlerimiz arasında birliği, beraberliği, paylaşmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi ve en önemlisi de ekip ruhunu öğretmek istiyoruz. Diğer yandan stadyumda gerekli düzenleme çalışmalarını yaparak 7'den 70'e bütün Ilgın'ın spor yapmasını sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, daima yanlarında olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kadiroğlu ve Ertaş açılış birlikte ilk karşılaşmanın set vuruşunu yaparak turnuvayı başlattı.

Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Kaynak: AA