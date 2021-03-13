Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kısıtlamasız hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunda yoğun ziyaretçi ağırladı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan merkezde, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması dolayısıyla yoğunluk yaşanması dikkati çekti.

Ziyaretçilerden Adem Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın Kuşadası'ndan Ankara'ya oğlunun yanına, oradan da ailesiyle Ilgaz Dağı'na geldiğini belirterek, "Çok güzel bir ortam. Aile dostlarımızla birlikte çok iyi bir gün geçiriyoruz." dedi.

Ankara'dan geldiğini belirten Defne Öztürk ise 5'inci sınıfa gittiğini dile getirerek, "Burada kardan adam yapıp kızakla kayacağız. Burası çok güzel." ifadesini kullandı.

Mine Yavuz da Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini, güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu