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İletişim öğrencilerinden Sesimiz İz Projesi

27.11.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:41
İletişim öğrencilerinden Sesimiz İz Projesi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik öğrencileri Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında görme engellilere sesli hikaye ve masal okumak için hazırlanıyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik öğrencileri Toplumsal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında görme engellilere sesli hikaye ve masal okumak için hazırlanıyor.

'Ses kaydedildiği gibi arkasında gizlenen duygular da kaydedilir' sloganı ile başladıkları proje kapsamında Denizli Görme Engelliler ilkokulu, Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu, Adana Oğuz Kaan Köksal Görme Engelliler İlkokulu, Çanakkale Yahya Çavuş Görme Engelliler ilkokulu, Ankara MitatEnç Görme Engelliler ilkokulu ile iş birlikleri kuruldu.

Proje kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi radyo stüdyosunda okunacak olan sesli kitaplar Türkiye 'de bulunan Görme Engelliler İlköğretim okullarına teslim edilecek. Podcast ve youtube hesaplarıı üzerinden de devam edecek olan sesli kitap okuma projesine gönüllüler de katılım sağlayabilecek. Okullara teslim edilen sesli kitaplar ve proje detayları hakkında detaylı bilgilere @sesimiz_iz kullanıcı adıyla sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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