İletişim fakültesinde 'online' mezuniyet töreni
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İletişim fakültesinde 'online' mezuniyet töreni

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, koronavirüs nedeniyle gördükleri 'online eğitimi', yine 'onlile mezuniyet' töreni ile noktaladı.

İletişim fakültesinde 'online' mezuniyet töreni
06.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:39

ERZURUM Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, koronavirüs nedeniyle gördükleri 'online eğitimi', yine 'onlile mezuniyet' töreni ile noktaladı. Fakülte laboratuvarında kurulan siteye Türkiye'nin dört bir tarafından canlı bağlanan 100'e yakın öğrenci, son kez hocaları ile buluştu. Fakülte öğretim üyelerinin de katıldığı törende öğrenciler buruk sevinç yaşadı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yüksek öğretim kurumlarında 16 Mart tarihi itibariyle eğitim- öğretim durduruldu. Öğretim üyelerinin online olarak sürdürdüğü akademik sezon tamamlandı. Derslerine bilgisayar ya da cep telefonlarından evlerinden online ortamda devam eden öğrenciler için Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde online ortamda mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk'ün fakülte bilgisayar laboratuvarında hazırladığı programa mezun olan yaklaşık 100 öğrenci bulundukları şehirlerden katıldı. Okul öğretim üyelerinin de canlı bağlandığı tören Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Programda öğretim üyeleri tek tek söz alarak genç gazetecilere hem tavsiyelerde bulundu hem de veda etti. Online ortamdaki mezuniyet töreninde okulu birinci olarak bitiren Enes Şimşek, ikinci Suriye uyruklu Ahmet Neccar ile ikinci öğretimin dönem birincisi Emircan Kavukçu, duygularını dile getirdi.ONLİNE DE OLSA KEP ATTITürkiye'nin dört bir yanından evlerinden törene katılan öğrenciler, pandemi sebebiyle yapılamayan diploma töreni için üzgün olduklarını dile getirdi. Öğrencilerin konuşmaları sonrası törene cüppe ve kepiyle katılan dönem birincisi Enes Şimşek, kep fırlatarak online da olsa mezuniyete ait geleneği yerine getirdi. Tören, öğrencilerin birbirlerini alkışlaması ve vedalarıyla sona erdi.'BÖYLE BİR DÖNEMİN SONUNA DA BÖYLE BİR MEZUNİYET UYGUN OLACAKTI'Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk, pandemi sürecinden öğrencilerle birlikte eğitimcilerin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Temiztürk, "Öğrencilerden çok biz fazlasıyla etkilendik. Yıllarca sınıf ortamında ders yapan eğitimciler olarak ekran karşısında ders anlatmak zevk vermedi. Şartlar bunu gerektirdiği için fakülte ve bölüm olarak dersleri olabildiğince işlemeye gayret ettik. Böyle bir dönemin sonuna da böyle bir mezuniyet uygun olacaktı. Zorunluluk ve dönemin ruhuna uygun olacağı için böyle bir tören uyguladık. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi. 

Temiztürk, son sınıf öğrencileri adına laboratuvarda maskeleriyle töreni takip eden 4 öğrenciye cüppelerini giydirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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