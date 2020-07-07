İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı İletişim Başkanlığı Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve 38 Türk askeri noktasını gösteren bir harita paylaştı. Mehmetçiğin Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarıyla ülkenin kuzeyinde 38 noktada terör örgütü PKK'nın gücünü kırdığı görülüyor.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediyor. İletişim Başkanlığı son durumla ilgili "06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktalarını" gösteren harita paylaştı. 40 KM'DEN FAZLA DERİNLİK TSK, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı. Birçok stratejik tepede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.