Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Malatya'da çöken binaya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Malatya'da çöken binaya ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Malatya'da çöken binaya ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da çöken binada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da çöken binada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

 Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

 Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Etrafı toz kapladı, halk canını kurtarmak için kaçıştı

Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Etrafı toz kapladı, halk canını kurtarmak için kaçıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title