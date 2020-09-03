İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz
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İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz

Meis'te Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit ederek hedef gösteren Yunanistan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert yanıt geldi. Altun, ''Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz
03.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:52

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Meis Adası'nda görev yapan Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarını tehdit ederek hedef gösteren Yunanistan'a tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'a seslenerek, "O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz" dedi.

"YUNAN MAKAMLARINI KINIYORUZ"

"Meis'te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz" diyen Altun, "Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye'de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDERSİNİZ"

Altun paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı'nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir."

İletişim Başkanı Altun'dan Meis'te Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz
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