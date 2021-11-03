Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracına binişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının havalimanından ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ankara'ya geldi.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracına binişi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının havalimanından ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 İsrail Büyükelçiliği: 'Büyükelçiliğimize ait sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kaldı'

İsrail Büyükelçiliği: "Büyükelçiliğimize ait sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kaldı"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title