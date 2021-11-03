Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracına binişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının havalimanından ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ankara'ya geldi.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracına binişi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının havalimanından ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.