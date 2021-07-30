İlerleyen Yaş Gözler de Katarakta Sebep Oluyor !

Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Op. Dr. Bekir Koç konu hakkında bilgiler verdi.

Her insanın gözlerinde doğal bir mercek bulunur. Bu mercek odaklanmayı sağlayarak farklı mesafelerdeki görüntünün retina üzerine düşmesini sağlar. Yaşın ilerlemesiyle birlikte gözlerde bulunan göz merceğinin saydamlığı bozulmaya başlar ve katarakt oluşur. Bu durumda hastalarda hem uzak hem de yakın görme bozulmaya başlar,net olarak görme kaybolur ve bulanık görme başlar. Katarakt oluştuktan sonra tek tedavisi ameliyattır. Günümüzde katarakt ameliyatı FAKO yöntemi ile dikişsiz olarak yapılmaktadır. Hastanın gözündeki katarakt alındıktan sonra göz içerisine yapay mercek yerleştirilir. Günümüzde gelişen göz içi mercek teknolojisi sayesinde gözdeki miyop, hipermetrop, astigmat ve yaşa bağlı yakın görme problemi de düzeltilebilmektedir. Günümüzde çok farklı mercek seçeneğimiz vardır.

Tek odaklı (monofokal): Sadece bir mesafe için üretilen yapay mercekler katarakt tedavisinde kullanılan ilk lenslerdendir. Odak noktası ve netliği hastaların araç kullanırken ya da televizyon izlerken maksimum düzeyde net görmelerini sağlamaktadır.

İki Odaklı (Multifokal): Hastaların hem yakın hem de uzak mesafeyi görmelerini sağlayan lenslerdir.

Üç odaklı (Trifokal): Hem yakını hem uzağı hem de orta mesafede gözlük ihtiyacınızı ortadan kaldıran bu lenslerdir.

Torik lens: Hastalarda katarakt varsa ve bununla birlikte astigmatizme varsa tercih edilmesi gereken lenslerdir.

Üç odaklı (Trifokal) Torik lens: Hem yakını hem uzağı hem de orta mesafede gözlük ihtiyacınızı ortadan kaldıran hem de hastada bulunan astigmatı da ortadan kaldıran lenslerdir.

Halk arasında akıllı mercek olarak bilinen çok odaklı mercekler günümüzde çok sık uygulanır hale gelmiştir. Uygun hastaya uygun mercek kullanıldığında hasta memnuniyeti % 98 lerdedir. Ancak akıllı lens her hasta için uygun değildir. Operasyon öncesinde hastaların muayenesi ayrıntılı yapılmalı ve göz yapısının uygunluğu belirlenmesi önemli olup, kornea yapısı uygun olmayan, sarı nokta hastalığı olan, diyabete bağlı gözün arka bölümü retina bölgesinde problem olan hastaların kullanımına uygun değildir. Göz muayenesi sonrasında göz yapısına uygun olan tek odaklı, 2 odaklı ya da 3 odaklı lensler hastaların yaşam kalitesini arttırmakta ve pürüzsüz görmelerini sağlamaktadır.

Akıllı mercekler günümüzde sadece kataraktlı hastalarda değil 50 yaş üzeri gözleri hem uzakta hem yakında bozuk olan hastalarda da kullanılabilmektedir.

Ameliyat öncesi hastaların göz ölçümleri detaylı olarak yapılmalı ve göze uygun mercek kullanılmalıdır.

Kaynak: Bültenler