İlçe protokolünden öğrencilere aşure ikramı
Sindelhöyük Fatih İmamhatip Ortaokulu tarafından muharrem ayı münasebetiyle aşure programı düzenlendi.
Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ve Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın da katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan'ın aşure gününün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapmasının ardından ilçe protokolü öğrencilere aşure ikramında bulundu. Program yapılan duanın ardından sona erdi.