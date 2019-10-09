İlçe protokolünden öğrencilere aşure ikramı

09.10.2019 13:41

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ve Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın da katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan'ın aşure gününün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapmasının ardından ilçe protokolü öğrencilere aşure ikramında bulundu. Program yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler