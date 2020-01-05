İlçe protokolünden köy ziyareti
Haberler » Güncel » İlçe protokolünden köy ziyareti - Haber

İlçe protokolünden köy ziyareti

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, beraberindekilerle köy ziyaretlerine devam ediyor.

05.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:27
İlçe protokolünden köy ziyareti

'nin Kaymakamı , beraberindekilerle köy ziyaretlerine devam ediyor.


Şemdinli ilçesine bağlı Çubuklu köyü ziyaret eden Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı , İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Çarık, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenerek çikolata ikram eden Kaymakam Güven ve beraberindekiler, köyü gezdikten sonra ilçe merkezine geçtiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler