İlçe Emniyet Müdürü Dere'ye hayırlı olsun ziyareti

12.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:04

Halfeti İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere'ye kurum müdürleri ve STK'ları kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir ve Halfeti Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkan Muzaffer Açar, Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Murat Dere'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Dere de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Kaynak: AA