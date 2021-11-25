İlçe başkanları bir araya geldi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhur İttifakı bir araya geldi.

Çaycuma AK Parti İlçe teşkilatı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe teşkilatına ziyarette bulundu. Ziyarette MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit'in çok samimi ve önemli açıklamaları oldu. MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan; "Bizler Cumhur İttifakını Çaycuma ilçesinde tüm platformlarda göstermeliyiz. Bizler ülkenin ileriye daha güvenli ve sağlam adımlarla yürümesi için bu davaya gönül verdik. Bunu tüm halkımıza doğru anlatmalı ve bizler bunun için mücadele vermeliyiz. Dolar kur enflasyona dayalı ülkemize olan saldırıyı Türkiye'yi teslim almak isteyenlere karşı devletimizin yanında durmalıyız" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit ise "Parti binasının açılışı çok güzel bir ortamda gerçekleşti. Bu ortam için sizleri tebrik ediyorum. Çaycuma'mız için birlikte kol kola vererek mücadele edeceğiz. Çaycuma üzerindeki potansiyel ile çok farklı bir noktaya gidecektir. Bizler bu Çaycuma'nın gelişiminde ve büyüme trendin de Cumhur ittifakı olarak bölgemize güzel yatırımlar ve gelişmeler ile alakalı üzerimize düşeni yapacağız. Beraber tüm soruları istişare yaparak çözeceğiz. Çaycuma'mıza güzel hizmetler yapmak için çalışacağız. Burada beraber olmaktan çok mutluyuz" dedi.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ziyaretleri için AK Parti İlçe teşkilatına teşekkür ederek teşkilat binasını gezdirdi. - ZONGULDAK