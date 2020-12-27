İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" sözlerini Behzat Uygur ti'ye aldı
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İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" sözlerini Behzat Uygur ti'ye aldı

27.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:58

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın son kısmında, yayının bittiğini zannederek "Maşallah, şuna bak" demesi sosyal medyada gündem olmuştu. Oyuncu Behzat Uygur da söz konusu olayı ti'ye alıp videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cansu Canan Özgen'le yaptığı yayında sarf ettiği sözler çok konuşuldu. Oyuncu ve sunucu Behzat Uygur da durumu ti'ye aldı.

TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Uygur, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda takipçilerini güldürdü. Uygur, #sosyalmedyagerçekleri etiketiyle paylaştığı gönderisinde, Cansu Canan Özgen'in yerine geçip İlber Ortaylı'nın "Maşallah, şuna bak" sözlerine şaşırmış gibi yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Cansu Canan Özgen, Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında İlber Ortaylı'yı konuk etmişti. Cansu Canan Özgen'in sunuculuğunu yaptığı, İlber Ortaylı'nın konuğu olduğu Instagram canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşanmıştı.

"MAŞALLAH, ŞUNA BAK"

Yayının sonunda Cansu Canan Özgen, "Hocam teşekkür ederim, sağlık sıhhat diliyorum, görüşmek üzere" demişti. İlber Ortaylı Özgen'e "Sağ ol" diye yanıt vermişti. Yayının sona erdiğini sanan Ortaylı daha sonra "Maşallah şuna bak" demişti. Özgen ise Ortaylı'nın sözlerine gülerek "Hocam" diye yanıt vermişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan, İlber Ortaylı'nın sözleri sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem olmuştu. Twitter'da "İlber Ortaylı" etiketinde yüzlerce paylaşım yapılmıştı.

İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e 'Maşallah, şuna bak' sözlerini Behzat Uygur ti'ye aldı
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