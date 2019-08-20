İlber Ortaylı'dan Rus öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersi

20.08.2019 15:44

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümünde eğitim gören Rus Türkologlar ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayan "Osmanlıca Yaz Okulu"nun açılış programında bir araya geldi.

Cunda Uygulama Oteli'nin toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Ortaylı, 2002 yılından bu yana Osmanlı Türkçesi dersleri verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Mihail Meyer'in davetiyle gittiği Moskova'da ders verdiğini ve bunu birkaç kez tekrarladıklarını aktaran Ortaylı, "Şu anda iki ülkede de çok iyi eğitim gören gençler yetişiyor. Burada da inşallah Osmanlıca dersleri alan öğrencilerimiz de bu gençlerin arasına girecekler ve bu ilişkileri artıracaklardır. Eğer bir yerde ilimde ve fikirde beraberlik varsa gerisi teferruattır." dedi.

Tarih yazarı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Taşansu Türker ise Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan Üst Düzey İstişare Konseyinin üç bileşeninden biri olduğunu ifade etti.

Forumun, Türkiye ve Rusya halkları arasında eğitim, bilim, kültür alanlarında iş birliğini amaçladığını aktaran Türker, "Bu forum çerçevesinde de şu anda Moskova Devlet Üniversitesinin Türkoloji eğitimi gören en başarılı 8 öğrenci ve onların öğretmenleri aramızda. İki hafta sürecek olan ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yürüteceği Osmanlıca dersleriyle bu programı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bu eğitim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşmektedir." diye konuştu.

Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Başkan Vekili Elena Oganova da geçmişini bilmeyen ve araştırmayanların geleceklerini kurgulayacağını vurguladı.

Üniversitenin Türkoloji Bölümünde 42 öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini veren Oganova, "Biz buraya Türkoloji Bölümünde eğitim gören en başarılı öğrencileri seçip getirdik. İnanıyorum ki öğrencilerimiz İlber Hoca'mızın yüz akı olacaklardır. Ümit ediyorum ki bizim bu genç Türkologlarımız geçmişi araştırıp öğrendikten sonra aralarından çıkacak bilim adamlarıyla geleceğimizi sağlam temellerde yükselteceklerdir." ifadelerini kullandı.

Forumun açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp katıldı.

Kaynak: AA