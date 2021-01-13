İlber Ortaylı'dan "Etek öptü" eleştirilerine yanıt: Temennadır, saygı gereğidir

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Topkapı Sarayı'nın eski müdürü sanat tarihçisi Filiz Sağman'ın ölümüyle birlikte gündeme gelen fotoğrafa açıklık getirdi. Karede eleştirildiği gibi "Etek öpme" olmadığını anlatan Ortaylı, "Aramızda halef-selef ilişkisi var. Bu bir etek öpme değil, temennadır. Eski memurlar temenna yaparlardı. Saygı gereğidir" dedi.

Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden, Topkapı Sarayı'nın eski müdürü ve bir başka ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın tabiri ile 'Topkapı nâzırı' Filiz Çağman hayatını kaybetti.

İLK KEZ ANLATTI

Ünlü tarihçinin acı kaybı ise İlber Ortaylı'nın görev değişimi sırasında Çağman'ın eteğini öptüğü kareyi yeniden gündeme getirdi. Ortaylı, 'etek öpme' olayını Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a anlattı.

"ARAMIZDA HALEF - SELEF İLİŞKİSİ VAR"

Çağman emekli olduktan sonra müze müdürlüğü için kendisine teklif gittiğini belirten Prof. Dr. Ortaylı kendisinden icazet alarak göreve başladığını belirterek, şöyle devam etti: "Aramızda halef-selef ilişkisi var. O çalışırken ben ona, ben çalışırken o bana yardımcı oldu. Topkapı nazırı idi o benim için.

"ETEK ÖPME DEĞİL TEMENNADIR"

Devir teslim töreninden bir fotoğrafımız var, bahsedilen durum aslında etek öpme değil, temennadır. Eski memurlar temenna yaparlardı. Bir üst rütbenin eteğini öper gibi temennada bulunurlardı. Saygı gereğidir, bir ananedir. Öyle bir enderun ananesini gerçekleştirmiştik kendisiyle. Zaten, ben sarayın memurlarına uzman ahali, enderun halkı derim. Benim için saraydaki uzmanlık çok önemlidir. Diğer memuriyetlere benzemez.

"YERİN ANLAMINA UYGUN GELENEKLERİN DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKİR"

Yani böyle ananevi müzelerde neler yapılması ve nasıl bir teşkilat, nasıl bir anane yerleştirilmesi gerektiğini bir sürü insana anlattık fakat Kültür Bakanlığı'na anlatamadık. Böylesi yerlerde yerin anlamına uygun geleneklerin devam ettirilmesi gerekir. İnşallah bundan anlarlar."