İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a

Geçtiğimiz aylarda sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın bittiği zannedip "Maşallah, şuna bak" diyen tarihçi İlber Ortaylı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaylı ile buluşan ve o günkü olaya gönderme yapan Hülya Avşar, "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı?" sözleri sonrası Ortaylı, "Maşallah, hala hoşmuş" diyerek kahkaha attı.