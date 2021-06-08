İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a
Geçtiğimiz aylarda sunucu Cansu Canan Özgen'le yaptığı programın bittiği zannedip "Maşallah, şuna bak" diyen tarihçi İlber Ortaylı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Ortaylı ile buluşan ve o günkü olaya gönderme yapan Hülya Avşar, "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı?" sözleri sonrası Ortaylı, "Maşallah, hala hoşmuş" diyerek kahkaha attı.
Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılmış, yayının bittiğini zanneden Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmıştı. Bu olay uzun süre sosyal medyada konuşulmuştu.
"MAŞALLAH HALA HOŞMUŞ"
Hülya Avşar, İlber Ortaylı ile bir araya gelişinde, aylar öncesindeki olaya gönderme yaptı. Cep telefonu ile kayda geçen Avşar, "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi. Ortaylı bu sözlerin üzerine "Maşallah, hala hoşmuş" diyerek kahkaha attı.