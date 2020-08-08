İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş nereli, kaç yaşında?
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İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş nereli, kaç yaşında?

Yemin dizisi ile ekrana gelecek olan İlayda Altuntaş, Balıkesir'de doğdu, eğitimini Fransa'da aldı ve ardından İstanbul Üniversitesi'nde lisans öğrenimine başladı. Fransızca dersler veren İlayda Altuntaş kaç yaşında?

İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş nereli, kaç yaşında?
08.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:16

İlayda Altuntaş, Yemin dizisine Reyhan karakteriyle katılarak adından söz ettirdi. Kanada'nın Fransız bölgesinde de eğim gören Altuntaş, oyunculuk eğitimi de alıyor. Yüzme ve piyano gibi sosyal ektivitelerde de başarılıdır. İşte, İlayda Altuntaş hayatı...

İLAYDA ALTUNTAŞ KİMDİR?

Altuntaş, 23 Haziran 1995 tarihinde Balikesir'de dünyaya geldi. 25 yaşındaki çiçeği burnunda oyuncu, Fransa da lise eğitimi aldı, Saint Michel Fransız Lisesi'ni derece ile tamamladı. Çok iyi derece İngilizce ve Fransızca bilen İlayda Altuntaş Kanada'dan da lise diploması alarak çift lise mezunu oldu. 3 yıldır İstanbul'da özel Fransızca dersi veriyor. İlkokul ve ortaokul Fransız Sembol Kolejinde tamamladı. Kanada'nın Fransız bölgesi olan Quebec eyaletinde 1 yıllık eğitim de aldı.

İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş nereli, kaç yaşında?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan İlayda Altuntaş, aynı zamanda oyunculuk eğitimini de tamamladı.

İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş nereli, kaç yaşında?

Yüzme, piyano ve bisiklet gibi alanlarda da başrılı olan genç yetenek, Reyhan karakteri ileYemin dizisinde kadın başrol oyuncusu olarak Gökberk Demirci'nin partneri oldu. İlayda Altuntaş, 1,72 cm boyunda ve 52 kg'dır.

İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş nereli, kaç yaşında?
İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş nereli, kaç yaşında?

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