İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki skandal sözleri sonrası istifa etti
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İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki skandal sözleri sonrası istifa etti

03.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:18
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki skandal sözleri sonrası istifa etti

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkındaki skandal sözlerine gelen sert tepkilerden sonra istifa etti. Mustafa Öztürk'ün ayetlerden örnek vererek "Bu Allah'ın dili olabilir mi?" ifadesini kullanması tepki toplamıştı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki sözlerinden sonra gelen tepkiler üzerine istifa etti.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, istifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Öztürk paylaşımında, "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar." ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde video kaydı ortaya çıkan Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor" şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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