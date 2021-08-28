İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir?

Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu olan Erkan Aydın hakkında İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Erkan Aydın'ın mesleği nedir? Erkan Aydın ne mezunu? Erkan Aydın kaç yaşında, nereli? Erkan Aydın'ın hayatı ve biyografisi...

Televizyon ekranlarında hem pek çok programa katılan hem de program yapan bir isim olan Erkan Aydın hakkında İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini alıyor. İşte, Erkan Aydın'ın hayatı ve biyografisi...

ERKAN AYDIN KİMDİR?

1976 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Erkan Aydın, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı.

TRT dahil olmak üzere birçok kanalda televizyon programlarına katılmaktadır. Ekranlarda Ramazan ayına özel program da yapan Erkan Aydın, 2018 ve 2019 yıllarında Hürriyet Gazetesi'nin Ramazan ayı sayfasını hazırladı. Ramazan içerikli köşe yazıları da kaleme almakta.

10 yıl kadar bir süre devlet memurluğu yaptıktan sonra bu işten ayrılıp iş hayatına turizm sektörü kategorisinde devam etti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kitapları

Mülkü Olmayanın Hükmü Olmaz

Arz-ı Mukaddes Kudüs

Haremeyn- Mekke ve Medine Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.