İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir?

İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu olan Erkan Aydın hakkında İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Erkan Aydın'ın mesleği nedir? Erkan Aydın ne mezunu? Erkan Aydın kaç yaşında, nereli? Erkan Aydın'ın hayatı ve biyografisi...

Televizyon ekranlarında hem pek çok programa katılan hem de program yapan bir isim olan Erkan Aydın hakkında İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini alıyor. İşte, Erkan Aydın'ın hayatı ve biyografisi...

ERKAN AYDIN KİMDİR?

1976 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Erkan Aydın, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı.

TRT dahil olmak üzere birçok kanalda televizyon programlarına katılmaktadır. Ekranlarda Ramazan ayına özel program da yapan Erkan Aydın, 2018 ve 2019 yıllarında Hürriyet Gazetesi'nin Ramazan ayı sayfasını hazırladı. Ramazan içerikli köşe yazıları da kaleme almakta.

10 yıl kadar bir süre devlet memurluğu yaptıktan sonra bu işten ayrılıp iş hayatına turizm sektörü kategorisinde devam etti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kitapları

Mülkü Olmayanın Hükmü Olmaz

Arz-ı Mukaddes Kudüs

Haremeyn- Mekke ve Medine Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Ezgi Mola Hazal Kaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Erol Bulut Burak Elmas Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İlahiyatçı Erkan Aydın kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 15:51:07. #1.16#

title