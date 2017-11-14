İlahiyat Külliyesinde Sona Doğru

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi inşaatında sona doğru geliniyor.



İnşaatı dolaşan Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir'den bilgiler aldı.



Prof. Dr. Özdemir, "İlahiyat Fakültesi Külliye inşaatı hızla ilerliyor. Külliyenin 2018-2019 akademik yılında tamamlanması planlanmaktadır. Amacımız, öğrencilerimizin nezih, modern, çağın gerektirdiği teknolojik altyapıya sahip bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam etmelerini sağlamaktır" dedi.



Fakülte ile birlikte tasarlanan külliye içerisinde üniversite camisi, ihtisas kütüphanesi, konferans salonu, hat, ebru, tezhip ve dini musiki salonlarının yer alacağını anlatan Prof. Dr. Özdemir, "Cami Amasya'nın mimari dokusu ile uyumlu olup Selçuklu mimarisi çizgileri taşımaktadır. Kütüphanede ise tefsir, Kur'an ilimleri, hadis, kelam, İslam hukuku, Arap dili ve belağatı, İslam mezhepleri tarihi, tasavvuf, İslam tarihi ve sosyal bilimler alanında matbu eserler ilahiyat fakültesi öğrencilerinin istifadesine sunulacaktır. Böylece İlahiyat Fakültesi, cami ve kütüphane şeklinde bir külliye oluşturmayı amaçlamaktayız. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Camisi Yaptırma Yaşatma Derneği aracılığıyla İlahiyat Fakültesi Külliyesine bağışta bulunanlara canı gönülden teşekkür ediyorum Bizi yalnız bırakmadılar. Allah hayırlarını kabul eylesin" diye konuştu.



Dört yıl önce kurulup 2016-2017 öğretim yılında ilk mezunlarını veren fakültenin 621 öğrencisiyle eğitim öğretime Eğitim Fakültesi yerleşkesi içerisinde devam ederken, "İlahiyat Fakültemiz ev sahipliğinde birçok ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, konferans gibi etkinlikler yaptık. Şehrimize davet ettiğimiz katılımcıların 8 bin 500 yıllık tarihiyle farklı medeniyet ve inançlara ev sahipliği yapmış Amasya'nın inanç turizmine de çok olumlu katkılar yaptığını gördük. Bilimsel çalışmalarımız da tüm hızıyla sürecek. Bir diğer bilimsel çalışmamız olan İlahiyat Fakültesi Dergisinin geçtiğimiz aylarda 8. sayısı çıktı. Dergimiz hakemli bilimsel bir dergi olup yayın hayatında 4. yılını doldurmuştur" şeklinde konuştu.



Üniversitenin fiziki altyapısını kurarken devletin gücünü her zaman yanlarında hissettiklerine değinen Rektör Orbay da, "Bunu İlahiyat Fakültesi binasında da görüyoruz. Bu sürece maddi manevi katkısı olan eğitim gönüllülerine ve süreçle ilgili Kalkınma Bakanlığı ile görüşmeler yaptığımız aşamada; desteklerini gördüğümüz milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize ve sayın valimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA