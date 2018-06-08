İlaçlarla 30 Kilo Veren Nur Yerlitaş: Şerefsizim Ameliyat Olmadım
Verdiği kilolarla dikkat çeken modacı Nur Yerlitaş ameliyat haberleri için "Şerefsizim, ameliyat olmadım" dedi.
Nur Yerlitaş önceki gece Etiler'deki bir mekanda Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile iftar yemeği yedi.
"30 KİLO VERMİŞ, KENDİSİNİ TEBRİK EDERİM"
Mekandan hep birlikte ayrılan ünlü isimler, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Söze Nur Yerlitaş'ı överek başlayan Orhan Gencebay, ''Nur Hanım 30 kilo vermiş, çok iyi değil mi? Çok rahatlamıştır, kendisini tebrik ederim'' dedi.
"ŞEREFSİZİM, AMELİYAT OLMADIM"
Bunun üzerine söze giren modacı, ''Ben 18 ayda 30 kilo verdim, yemin ederim kendi programın ile yaptım. Bazı ilaçlar kullandım, ama kesinlikle ameliyat olmadım. Şerefsizim ameliyat olmadım ve olduğumu kanıtlayana pırlanta bilezik vereceğim'' dedi.
YORUMLAR (14)
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KENDIISIDE ITIRAF ETMIŞ YANI.ZATEN ÖYLESINCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne yaptın bağırsak kurdu mu yuttun kendi gibi kötü huylu bir şey yapmıştır kesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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zaten öylesin kocamunakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HAY AĞZINA SAĞLIK ÜMRANİYELİ AKLIMDAN GEÇENLERİ YAZMIŞSINCevap Yaz Yayından KaldırÜMRANİYELİ..: Sağol Osmaniyeli. .Yayından Kaldır