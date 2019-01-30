İlaçlara Bağışıklık Kazanınca Yeniden Kilo Almaya Başladı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 yaşındaki Yağız bebek, "Leptin hormonu eksikliği" nedeniyle kilo almaya devam ediyor.

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat ve ev kadını Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan, 5 aylıkken kilo problemi nedeniyle gittiği hastanede "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konulan Yağız bebek, hızla kilo alınca tedavi görmeye başlamıştı.

Tedavi sonucu az da olsa kilosunda azalma olan Yağız bebek, kullandığı ilaçlara bağışıklık kazanınca yeniden kilo almaya başladı.

Çeşitli sağlık sorunları da görülen Yağız bebek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

OMÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Aydın, AA muhabirine, Yağız bebeğin bünyesinin tedavisinde kullanılan ilaca karşı direnç geliştirdiğini, bu nedenle artık ilacın fayda sağlamadığını söyledi.

Yağız bebeğin kilo almayı sürdürdüğünü belirten Aydın, "Yeniden 55 kiloya çıktı. Bebeğin iştah merkezi aşırı çalışıyor. Doymak nedir bilemiyor. Bunun nedeni, doyma hissini bildiren leptin hormonunun eksikliği. Aşırı kilo hem nefes almasını hem de diğer vücut fonksiyonlarını zora sokuyor. Tedavimizi sürdürüyoruz." dedi.

Samsun'da yaşayan ve "leptin hormonu eksikliği" nedeniyle sürekli kilo alarak 2 yaşında 37 kiloya ulaşan Yağız bebeğin tedavisi için doktorlar, yurt dışından getirilen ve aylık 150 bin lira tutan ilacı önerdi.



SGK'nin karşılamadığı ilacı ailesinin alamamalarıyla ilgili haberlerin basında yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine SGK, ilacı karşılamaya başlamıştı.



İlacı kullanmaya başlayan Yağız bebek, az da olsa kilo vermişti.

Kaynak: AA