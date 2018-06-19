İlaçlama Çalışmaları 120 Personel İle Yapılıyor

Gaziantep sınırları içinde tüm mahalle ve ilçe merkezlerinde 44 araç ve 120 personel ile ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Aksoy, her hafta haşerelerin üreme noktalarını gece ve gündüz olmak üzere iki kez ilaçladıklarını söyledi.

İlaçlama çalışmalarını muhtarların bilgisi dahilinde yaptıklarını, ilaçlama birimine gelen şikayet ve talepleri 24 saat içinde müdahale ettiklerini aktaran Aksoy, genel anlamda sivrisinek, karasinek ve üvez gibi haşerelere karşı ilaçlamanın yapıldığını belirtti.

Saha otomasyon sistemi ile haşerelerin tüm üreme noktalarını tespit edip fotoğraflarını çektiklerini belirten Aksoy, bu veriler ile anlık risk haritası oluşturduklarını söyledi.

Halk sağlığını ön planda tutarak hareket ettiklerini anlatan Abdullah Aksoy, "Vektör mücadelemiz genellikle karasinek, sivrisinek, fare, kene gibi hastalık taşıyan canlılara karşı yapılmaktadır. Bu bağlamda üreme alanları olarak tespit edilen fosseptik, gübrelik, su birikintisi, çöp konteyneri ve organik tüm atıklar gibi alanlar rutin olarak ilaçlanıyor" bilgisini verdi.

Vatandaşlardan gelen üvez şikâyetlerini daha çok dikkate alarak çalışmaları sürdürdüklerini belirten Aksoy, "Üveze dönük çalışmalarımız gece yarısından sonra saat 01.00 ile 05.00 arasında tüm cadde ve sokaklar ile park ve yeşil alanlara yapılıyor" dedi.

Aksoy, vatandaşların ilaçlama ile ilgili talep ve şikâyetlerinde 329 00 05 numaralı telefon hattına veya ALO 153'e bildirebileceklerini sözlerine ekledi.