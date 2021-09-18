İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir süre önce böbrek nakli olan İbrahim Akansu (38), Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 0.5 mikrogram yazılması gereken ilacın 10 kat fazla olarak 5 mikrogram yazıldığını ve ilacı kullandıktan sonra görme ile duyma kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Böbrek hastası olan ve daha önce diyalize girdikten sonra 2 yıl önce böbrek nakli yapılan İbrahim Akansu, nakilden sonra Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü'ne sevk edildi. Burada Doç. Dr. O.A. tarafından yapılan muayenesinin ardından Akansu'ya ilaç yazıldı. İlacı kullanmaya başlamasıyla Akansu, gözlerinde ve kulaklarında rahatsızlık hissetmeye başladı. Zaman içinde görme ve işitme kaybı artan Akansu'ya, gittiği başka hastanede rahatsızlığının, kullandığı ilaçtan kaynaklanabileceği söylendi. Yapılan kontrollere göre ise normalde 0.5 mikrogram yazılması gereken ilacın doktorun, kendisine 10 kat fazlası olan 5 mikrogram yazdığını öne süren İbrahim Akansu, fazla doz nedeniyle görme ve duyma kaybı yaşadığını iddia etti.

Suçlanan doktor ve hastane, açıklama yapmazken, emniyet soruşturmasının savcılık tarafından incelenmesinin ardından dava açılıp açılmayacağının netlik kazanacağı belirtildi.