İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir süre önce böbrek nakli olan İbrahim Akansu (38), Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 0.

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir süre önce böbrek nakli olan İbrahim Akansu (38), Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 0.5 mikrogram yazılması gereken ilacın 10 kat fazla olarak 5 mikrogram yazıldığını ve ilacı kullandıktan sonra görme ile duyma kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Böbrek hastası olan ve daha önce diyalize girdikten sonra 2 yıl önce böbrek nakli yapılan İbrahim Akansu, nakilden sonra Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü'ne sevk edildi. Burada Doç. Dr. O.A. tarafından yapılan muayenesinin ardından Akansu'ya ilaç yazıldı. İlacı kullanmaya başlamasıyla Akansu, gözlerinde ve kulaklarında rahatsızlık hissetmeye başladı. Zaman içinde görme ve işitme kaybı artan Akansu'ya, gittiği başka hastanede rahatsızlığının, kullandığı ilaçtan kaynaklanabileceği söylendi. Yapılan kontrollere göre ise normalde 0.5 mikrogram yazılması gereken ilacın doktorun, kendisine 10 kat fazlası olan 5 mikrogram yazdığını öne süren İbrahim Akansu, fazla doz nedeniyle görme ve duyma kaybı yaşadığını iddia etti.

'GÜNEŞE BAKAMIYORUM'

İbrahim Akansu, yaşadığı sağlık sorunlarının hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, emniyete gidip Doç. Dr. O.A. ve hastaneden şikayetçi oldu. Hukuk yoluyla hakkını arayacağını belirten Akansu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2019'da böbrek nakli oldum. Nakilden sonra nefroloji bölümüne sevk edildim. Burada bana yüklenen aşırı doz ilaçtan dolayı 10 kat etkisinde ilaç enjekte ettiklerinden dolayı gözlerimin görme yetisini kaybettim ve şu an güneşe bakamadığım için gözlük kullanıyorum. Ayrıca kulaklarımın da duyma yetisini kaybettim. 'Bunların sorumlusu kim?' diye soruyorum. Doktor 0.5 mikrogram yazması gerekirken dozu 10 kat fazla olarak 5 mikrogram yazmış. Bunun akabinde de gözlerim yüzde 80, kulaklarım da yüzde 70 kaybım oluştu. Bunun için gereken yerlerde hakkımı arayacağım. Emniyete giderek hem hastaneden hem de doktordan şikayetçi oldum."

Suçlanan doktor ve hastane, açıklama yapmazken, emniyet soruşturmasının savcılık tarafından incelenmesinin ardından dava açılıp açılmayacağının netlik kazanacağı belirtildi.


İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu

İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bensu Soral Kylie Jenner Eser Yenenler Berfu Yenenler
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İlaç dozu 10 kat fazla yazılınca görme ve duyma kaybı yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:58:10. #1.17#