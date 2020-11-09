Son Dakika: İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor

Son Dakika: Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Prifzer ve BioNTech, yeni ürettikleri koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında etkili olduğunu duyurdu. Prifzer İcra Kurulu Başkanı, ay sonuna doğru acil durumlar için aşıyı kullanabilmeyi planlıyor.

Prifzer ve BioNTech, aşıyla ilgili şu ana kadar ciddi bir güvenlik endişesi bulunmadığını ve ay sonuna doğru ABD'den acil durum için kullanma izni almayı beklediklerini söyledi.

"BİLİM VE İNSANLIK İÇİN BÜYÜK GÜN"

Prifzer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla "Bugün, bilim ve insanlık için büyük bir gün" ifadelerine yer verdi. Bourla konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Enfeksiyon oranlarının yeni rekorlar kırdığı, aşırı kapasiteye yaklaşan hastaneler ve yeniden açılmaya çalışan ekonomilerle dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu zamanda, aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz."