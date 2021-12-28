İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Valimiz Başkanlığında Gerçekleştirildi

BATMAN (Habermetre) - İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Mehmet Şah Karakoç tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda; Batman Belediye Başkanlığı'nın gerçekleştireceği ilave imar planı ile gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Defterdarı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Belediye Başkan Yardımcısı, DSİ 103. Şube Müdürü, Batman Üniversitesi Temsilcisi, Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, Tema Vakfı İl Temsilcisi ile ilgili kurumların teknik personeli katıldı.

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