İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den lavanta üreticisi kadın çiftçiye ziyaret
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İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den lavanta üreticisi kadın çiftçiye ziyaret

İl Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den lavanta üreticisi kadın çiftçiye ziyaret
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesinde lavanta üreticisi kadın çiftçiyi ziyaret etti.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Talas ilçesinde lavanta üreticisi kadın çiftçiyi ziyaret etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Şahin, Kamber Mahallesi'nde, 4 dekarlık alanda lavanta üreten Venhar Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Şahin, araziyi gezerek kadın çiftçiye teknik bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, lavantanın, tıbbi aromatik bitkiler içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu, kurumun lavanta ile ilgili yürüttüğü projeleri bulunduğunu ifade etti.

Çiftçi Yılmaz da ziyaretlerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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