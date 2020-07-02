İl Sağlık Müdürü Polat, normalleşme sürecinde hijyen kurallarına uyulması konusunda uyardı Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, normalleşme sürecinde hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, normalleşme sürecinde hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Polat, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu, salgınla mücadelede Elazığ olarak başarılı bir süreç yürüttüklerini, ciddi bir vaka artışı yaşanmadığını belirtti.

Normalleşme sürecinde gerek günlük yaşamda, gerek çalışma hayatında salgın tedbirlerinin harfiyen uygulanarak daha kontrollü bir sosyal hayat sürdürülmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti.

"Kovid-19 ile mücadelede korunma yöntemleri tedaviden önemli ve önceliklidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 'Hiçbir virüs tedbirlerimizden üstün değildir." Özellikle Kovid-19 gibi salgın hastalıklar başta olmak üzere, tüm sağlık sorunları ile mücadelede halkın katılımı esastır. Bu mücadelede öncelikle kişisel hijyen kuralları ve sosyal mesafe çok önemlidir."

Kovid-19'un zarflı bir virüs olması nedeniyle ellerin sık sık sabunlu su ile en az 20 saniye ovalanarak yıkanılmasınin el hijyenini sağlamada yeterli olduğunu aktaran Polat, şöyle devam etti.

"Kişisel hijyen kapsamında el ile göz, burun ve ağıza dokunmamaya özen göstermelidir. Toplu vakit geçirilen yerlerde doğru bir şekilde maske kullanılması gerekmektedir. Maske kullanırken, dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Maskeyi burnumuzu ve ağzımızı tamamen kapatacak şekilde takmak, takarken ve çıkarırken maskenin kirlenen ön kısmına dokunmayıp, maskenin ip ya da lastik kısmını kullanmak, maskenin ön kısmına elimizin temas etmesi halinde elimizi sabunlu su ya da el dezenfektanı ile temizlemek uymamız gereken önemli kurallardır. Kovid-19 ile mücadele bir diğer önemli tedbir sosyal alanlarda fiziksel mesafeye dikkat etmek ve usulüne uygun olarak maske kullanmaktır. Özellikle AVM, lokanta, kafe, otogar, havaalanı gibi yerlerde, toplu taşıma araçlarını kullanırken tedbirleri uygulamaya azami özen gösterilmelidir."

Polat, ayrıca hastalık kaynağının tespiti ve bulaş zincirinin kırılması için filyasyon ekiplerinin sahada, ev ve iş yerlerinde gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını, vatandaşların bu konuda vatandaşların ekiplere çalışmalarında kolaylık sağlamaları ve talimatlarına uymaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA