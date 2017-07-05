İl Sağlık Müdürü Dr.yasin Yılmaz Görevine Başladı
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Yasin Yılmaz görevine başladı.
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Yasin Yılmaz görevine başladı.
Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Servet Kocaöz'ün Balıkesir Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak atanması üzerine boşalan İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr.Yasin Yılmaz görevine başladı. Dr. Yılmaz İl Sağlık Müdür Yardımcıları S.Hakan Başkır ve Dr.Cenk Yılkan ile beraber şubeleri dolaşarak çalışan personel ile tanıştı. - BALIKESİR