İl Sağlık Müdürü Benli: "Yoğun bakım yatışlarımızda ise yüzde 95'ini aşı süreci tamamlanmamış insanlar oluşturuyor"

İl Sağlık Müdürü Benli: "Yoğun bakım yatışlarımızda ise yüzde 95'ini aşı süreci tamamlanmamış insanlar oluşturuyor" Kayseri pandemide 4. dalgayı yaşıyor Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'nin pandemide 4.

İl Sağlık Müdürü Benli: "Yoğun bakım yatışlarımızda ise yüzde 95'ini aşı süreci tamamlanmamış insanlar oluşturuyor"

Kayseri pandemide 4. dalgayı yaşıyor

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri'nin pandemide 4. dalgayı yaşadığını söyleyerek, "Yoğun bakım yatışlarımızda ise yüzde 95'ini aşı süreci tamamlanmamış insanlar oluşturuyor. Canlar kayboluyor, üzülüyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli; yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'inin aşı süreci tamamlanmayan vatandaşların oluşturduğunu ifade ederek, "Pandemide dördüncü dalgamızı yaşıyoruz. Bu dalgayı yaşarken gördüğümüz önemli birkaç mevzu var. Birincisi aşısız insanların hastane yatışlarımızda ve yoğun bakımlarımızda ciddi yer tuttuğunu belirtmek isterim. Şuan Kayseri'de 18 yaş üstü 1. doz aşılanan kişi oranımız yüzde 82'ye yaklaştı. Bu çok iyi bir oran. Ancak; verileri analiz ettiğimizde şunları gözlemliyoruz. Hastane yatışlarımızda aşısızların oranı, aşısı tamamlanmamışların oranı yüzde 70'lere varıyor. Yoğun bakım yatışlarımızda ise yüzde 95'ini aşı süreci tamamlanmamış insanlar oluşturuyor. Canlar kayboluyor, üzülüyoruz" dedi.

"Çift doz Sinovac aşısı olanların yatışlarda oranın yüksek olduğunu görüyoruz"

Çift doz Sinovac aşısı olan vatandaşların ise ek doz olarak Biontech aşısı olmalarını öneren Benli, "İlk aşılama süreci sağlıkçılarda başladı ve Sinovac ile başladı. Bu süreçte çift doz Sinovac aşısı olanların yatışlarda oranın yüksek olduğunu görüyoruz. Onun için çift doz Sinovac aşısı olanlara ek bir doz yapmayı buradan öneriyoruz. Bizim önümüzdeki veriler de mümkünse Biontech yapılmasını gösteriyor. Gebelerimiz de aşılanması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut