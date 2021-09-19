İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Bozdoğan'daki sağlık yatırımlarını inceledi

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Bozdoğan ziyareti kapsamında ilçede gerçekleştirilen sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Reha Arsan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Mustafa Ekici, Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Destek Hizmetleri Başkanı Selim Özen, Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki sağlık yatırımlarının son durumu değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ve beraberindeki heyet daha sonra Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılması planlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN